2023-04-05 18:00:00 – 2023-04-05 19:30:00

Calvados . Partez pour une visite insolite et unique à la découverte de Trouville-sur-Mer « côté pêcheurs ». De l’origine Viking de la station, au métier de pêcheur, cette visite guidée, humoristique, ponctuée d’anecdotes et de scènes théâtrales, emmène le promeneur au cœur de l’histoire de notre port de pêche Voyagez dans le temps avec les divers personnages qui rythment la visite :

– Le passé viking et le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec le viking Thorulfr

– Trouville-sur-Mer au temps des barques avec Eugène Pitois, marin du XXe siècle à la retraite

– Le métier de marin-pêcheur de nos jours avec Doudou, marin-pêcheur

Tarifs : 10 € et 5 €/enfant jusqu'à 12 ans. Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme : 02 31 14 60 70

– Le tout accompagné par Hugues de Callenville, guide de la ville Tarifs : 10 € et 5 €/enfant jusqu’à 12 ans. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme : 02 31 14 60 70 LezBroz

