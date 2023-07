[Feu d’artifice] Jetée de Dieppe Dieppe, 15 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Installez-vous sur les galets à la tombée de la nuit et admirez le beau spectacle du feu d’artifice tiré depuis la jetée de Dieppe à l’occasion de la foire d’été !

Offert par les Industriels Forains, la Ville de Dieppe et le Casino..

2023-08-15 23:00:00 fin : 2023-08-15 . .

Jetée de Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Sit back on the pebbles as night falls and watch the fireworks display fired from Dieppe’s pier during the summer fair!

Brought to you by Les Industriels Forains, the City of Dieppe and the Casino.

Siéntese en los guijarros mientras cae la noche y contemple los fuegos artificiales que se disparan desde el muelle de Dieppe durante la feria de verano

Ofrecido por Industriels Forains, el Ayuntamiento de Dieppe y el Casino.

Lassen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit auf den Kieselsteinen nieder und bewundern Sie das schöne Schauspiel des Feuerwerks, das anlässlich der Sommermesse von der Mole in Dieppe aus abgefeuert wird!

Angeboten von den Industriels Forains, der Stadt Dieppe und dem Casino.

Mise à jour le 2023-07-05 par Normandie Tourisme / Attitude Manche