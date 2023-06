Fête du 13 Juillet Jetée d’Arès Arès, 13 juillet 2022, Arès.

Arès,Gironde

Le 14 Juillet se fête comme chaque année la veille, le 13 juillet à Arès ! À ne rater sous aucun prétexte !

Soirée grillades, avec une animation Banda, concert et soirée DJ.

Feu d’artifice à 22h45.

Tout public – Gratuit..

2022-07-13 à ; fin : 2023-07-13 00:00:00. .

Jetée d’Arès

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every year, the 14th of July is celebrated the day before, on July 13 in Arès! Not to be missed!

Grill evening, with Banda entertainment, concert and DJ evening.

Fireworks at 10:45pm.

Free for all.

Todos los años, el 14 de julio se celebra la víspera, el 13 de julio en Arès ¡No se lo pierda!

Noche de parrilla, amenizada por la Banda, concierto y noche de DJ.

Fuegos artificiales a las 22.45 h.

Gratis para todos.

Der 14. Juli wird wie jedes Jahr am Vortag, dem 13. Juli, in Arès gefeiert! Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Grillabend mit Banda-Animation, Konzert und DJ-Abend.

Feuerwerk um 22:45 Uhr.

Für alle Altersgruppen – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Arès