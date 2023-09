Balade en bateau vers la dune du Pilat, banc d’Arguin et Cap-Ferret Jetée Bélisaire au Cap -Ferret Andernos-les-Bains, 16 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Le passe Marée vous propose, au départ de la jetée bélisaire du Cap Ferret et depuis le bassin d’Arcachon, une découverte des sites incontournables tels que la presqu’île du Cap-Ferret, le village de l’Herbe et la chapelle algérienne, les parcs à huîtres de l’île aux oiseaux, la dune du Pilat, le banc d’Arguin, la pointe et la conche du Mimbeau..

2023-09-16

Jetée Bélisaire au Cap -Ferret Passe Marée

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The passe Marée offers you, from the Cap Ferret jetty and from the Arcachon basin, a discovery of the must-see sites such as the Cap Ferret peninsula, the village of l’Herbe and the Algerian chapel, the oyster beds of the Ile aux oiseaux, the Dune du Pilat, the Banc d’Arguin, the Pointe and the Conche du Mimbeau

El passe Marée le ofrece, desde el embarcadero de Cap Ferret y desde la cuenca de Arcachon, un descubrimiento de los lugares imprescindibles como la península de Cap Ferret, el pueblo de l’Herbe y la capilla argelina, los criaderos de ostras de Ile aux oiseaux, la Dune du Pilat, el Banc d’Arguin, la Pointe y la Conche du Mimbeau

Le passe Marée bietet Ihnen ab dem Bélisaire-Anleger von Cap Ferret und vom Bassin d’Arcachon aus eine Entdeckungsreise zu den unumgänglichen Orten wie der Halbinsel Cap-Ferret, dem Dorf Herbe und der algerischen Kapelle, den Austernparks der Vogelinsel, der Pilat-Düne, der Banc d’Arguin, der Pointe und der Conche du Mimbeau.

