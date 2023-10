J’étais une petite fille avant d’être une femme : la thérapie de l’enfant intérieur contre la violence Palais de la Femme Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Le lundi 20 novembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, pourquoi ne pas renouer avec son enfant intérieur ?

Daniela Cruz

vit en France depuis une vingtaine d’années, elle accompagne

des patient.es vers l’harmonisation psychique par le biais de la

thérapie de l’enfant intérieur et des médiations artistiques

plastiques et corporelles en art et en danse-thérapie.

Elle nous

parlera de son expérience auprès notamment des patientes femmes

derrière lesquelles, bien souvent, se cachaient l’histoire de

petites filles blessées et laissées sur les carreaux tristes et

obscures de leurs enfances. C’est une promenade dans cet univers

que Daniela nous propose.

Palais de la Femme 94 rue de Charonne 75011 Paris

Contact : +33757822642 fsparis75@gmail.com http://www.femmes-solidaires.org

bénédicte Diot