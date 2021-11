J’ÉTAIS DANS MA MAISON ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE Antibéa Théâtre, 26 novembre 2021, Antibes.

du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre à Antibéa Théâtre

[[http://www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr)](http://www.theatre-antibea.fr) _J’étais dans ma maison_ est le deuxième chapitre de la trilogie (_Juste la fin du monde_, _J’étais dans ma maison_ et _Le pays lointain_) texte testament sur le retour d’un frère, d’un fils revenu dix ans après une dispute avec son père. Il revient pour mourir. La maison devient un mausolée où 5 femmes (sa mère, une tante peut-être… ses trois sœurs) vont tenter de préparer leur deuil. Les comédiennes-poètes du Théâtre Antibéa s’engagent totalement dans cette œuvre magistrale aux accents Tchekhoviens. Jean-Luc Lagarce nous interroge sur notre capacité à dire vraiment les choses, en quête de justesse absolue. Jean-Luc Lagarce (1957-1995) est l’un des auteurs contemporains les plus représentés en France. Il est traduit et joué dans de nombreux pays. Il se place dans la lignée qui l’unit aux grands auteurs grecs et à Racine. Auteur essentiel du 20ème siècle et des années sida, il meurt à 38 ans. Il laisse une œuvre riche de plusieurs dizaines de pièces. Au programme du Bac en 2008, 2009 et 2010, et de l’agrégation de lettres modernes en 2012. Durée : 01h30 Production : Antibéa Comédie d’Antibes Mise en scène : Dominique CZAPSKI Distribution : Annabelle Charles, Catherine Le Dû, Olivia Lucidarme, Charlotte Vivier, Nathalie Poncer Antibéa Théâtre Place Nationale – Vieil Antibes [www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr)

Tarif de 14€ à 16€

Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes



2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:00:00;2021-11-28T16:00:00 2021-11-28T17:30:00