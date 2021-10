Vézelay Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Vézelay, Yonne Jésus, la vigne et le vin Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Jésus, la vigne et le vin Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem, 24 septembre 2022, Vézelay. Jésus, la vigne et le vin

du samedi 24 septembre 2022 au dimanche 25 septembre 2022 à Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem

### 24-25 septembre 2022 Méditer, contempler, goûter

Sur inscription

avec Paul-Hervé Vintrou Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem 26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-24T08:00:00 2022-09-24T22:00:00;2022-09-25T08:00:00 2022-09-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Adresse 26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay Ville Vézelay lieuville Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Vézelay