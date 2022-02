JESÚS GUERRERO TRIO (FESTIVAL DE FLAMENCO DE TOULOUSE) Toulouse, 2 avril 2022, Toulouse.

JESÚS GUERRERO TRIO (FESTIVAL DE FLAMENCO DE TOULOUSE) CENTRE CULTUREL SOUPETARD 63 Chemin de Hérédia Toulouse

2022-04-02 20:00:00

Toulouse Haute-Garonne

Jesús Guerrero est un guitariste flamenco à l’horizon ouvert. Il accompagne les plus grands noms de la scène flamenca tels que la Niña Pastori, Miguel Poveda… Il fait partie de cette jeune génération de guitariste virtuoses dont on parle.

Guitariste complet, possédant une maturité musicale et une capacité d’expression unique, ses mélodies sont un bouquet d’émotions.

Ses influences musicales sont hétérogènes et très diverses : Keith Jarret, Djavan, Pancho Céspedes, Ryuichi Sakamoto, John Cage, Ralph Tower, sans oublier Paco de Lucía et Vicente Amigo. Mais sans aucun doute, son Camarón admiré est la référence fondamentale de sa carrière, qu’il aurait, avoue t’il, aimé accompagner de sa guitare.

Heureux de le recevoir en compagnie d’une brochette de musiciens exceptionnels tels que Paquito González aux percussions et José Manuel Posada à la basse.

Dans le cadre du Festival de Flamenco de Toulouse.

Jesús Guerrero Trio présente Viaje Imaginario !

