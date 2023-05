Jésus Baptista – NIID – Sylvain Delbart, K2-18B Musée Cognacq-Jay, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

K2-18B. Installation. L’installation futuriste et lumineuse réagit avec son environnement et enveloppe le public, l’invitant à vivre une expérience immersive digne de la science-fiction, dans la cour du musée Cognacq-Jay.

Vidéaste plasticien basé à Paris, Jésus Baptista place le médium de la vidéo au cœur de ses réflexions. Ce qui était avant un support de diffusion devient une matière plastique. La vidéo au sein d’installations prends toute son ampleur.

Tel un ovni, l’installation futuriste et lumineuse est posée au cœur de Paris, dans la cour de l’hôtel Donon, qui accueille le musée Cognacq-Jay et ses collections consacrées aux Lumières du XVIIIe siècle. Avec K2-18B, l’artiste français Jésus Baptista accompagné par Sylvain Delbart et sur une bande sonore de NIID, représente le cour battant d’une exoplanète, hors de notre système solaire ,et entend emmener les visiteurs ailleurs dans l’univers. L’objet, inclassable, casse nos repères.

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris

Contact :

Jésus.s.Baptista