« Jesu, meine Freude » BACH, Mendelssohn et cætera « Jésus ma joie ! » Le soir du 6 avril, les voûtes de la basilique Saint-Seurin vibreront au son de chants joyeux. Ce cantique luthérien a inspiré des compositeurs baroques et romantiques. Samedi 6 avril, 20h30 Basilique Saint-Seurin de Bordeaux Prestige : 28 € – Plein 22 € – Réduit 15 € – Gratuit < 18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00 Fin : 2024-04-06T20:30:00+02:00 - 2024-04-06T22:00:00+02:00

Un concert symphonique exceptionnel

Samedi 06 avril 2024 – 20h30

Basilique Saint-Seurin de Bordeaux

« Jésus ma joie ! » Samedi soir 6 avril, les voûtes de la basilique Saint-Seurin vibreront au son du motet emblématique de J.-S. Bach « Jesu, meine Freude ». En 1653 naît ce cantique luthérien de J. Crüger, inspirant nombre de compositeurs, depuis l’époque baroque jusqu’à celle du romantisme. D’où un programme captivant soigneusement mis au point par Jacques Charpentier, directeur artistique d’Arpège, qui transportera l’auditoire de Telemann à Mendelssohn en passant par Buxtehude et Hammerschmidt.

Le chœur y sera à l’honneur, accompagné par un ensemble d’instruments baroques, afin de magnifier ce message de confiance en Jésus. Venez découvrir un concert où la « joie » sera le maître mot, mettant en lumière les multiples facettes de cette musique si expressive.

Programme de la soirée

Freude, Freude, grosse Freude – Andreas Hammerschmidt (1611 – 1675)

Der Herr ist mit mir BuxWV 15 – Dietrich BUXTEHUDE (1637 – 1707)

Jesu, meine Freude – variation 1 – Friedrich Wilhelm Zachow (1663 – 1712)

Jesu, meine Freude TWV 1:970 – Georg Philipp TELEMANN (1681 – 1767)

Jesu, meine Freude – variation 12 – Friedrich Wilhelm Zachow (1663 – 1712)

Jesu, meine Freude – Johann Friedrich Doles (1715–1797)

Jesu, meine Freude – variation 2 – Friedrich Wilhelm Zachow (1663 – 1712)

Jesu, meine Freude – Felix MENDELSSOHN (1809 – 1847)

Jesu, meine Freude – variation 9 – Friedrich Wilhelm Zachow (1663 – 1712)

Jesu, meine Freude BWV 227 – Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)

Distribution

Chœur : Groupe Vocal Arpège de Bordeaux

Ensemble de cordes et basse continue

Direction musicale et artistique : Jacques Charpentier

Tarifs

Prestige : 28 €

Plein 22 €

Réduit 15 €

Gratuit < 18 ans.

BON A SAVOIR !

Le Rotary Club de Pessac est partenaire de cet événement et reversera les fonds récoltés à l’Institut Bergonié, Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de la région Nouvelle-Aquitaine.

Basilique Saint-Seurin de Bordeaux Place des Martyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux

Chant choral instruments baroques

