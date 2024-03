JESSIE LEE & THE ALCHEMISTS LE TRITON Les Lilas, vendredi 7 juin 2024.

JESSIE LEE & THE ALCHEMISTS Le quintet de modern blues-rock Jessie Lee & The Alchemists ne cesse d’arpenter les routes européennes depuis la sortie de son dernier opus « Let It Shine » en 2021. Vendredi 7 juin, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Puissant et surprenant, le quintet de modern blues-rock Jessie Lee & The Alchemists co-leadé par Jessie Lee Houllier et Alexis Didier ne cesse d’arpenter les routes européennes depuis la sortie de son dernier opus « Let It Shine » en 2021. Première partie de Jeff Beck en 2022 à L’Olympia, cette véritable machine de rock, récompensée à plusieurs reprises lors de concours à l’international, est actuellement en préparation de son 3ème album, prévu pour cet automne.

« Ce show n’a rien vraiment à envier aux productions américaines du même genre. Pour conclure en six mots : à ne manquer sous aucun prétexte ! » Prog Mania

Eric Martin