Jessica Das – Exposition, 15 juillet 2022

Jessica Das – Exposition

2022-07-15 – 2022-09-15

Illustratrice et designeuse pour des séries de dessins animés, Jessica Das présente dans l’Espace en Plus son univers peuplé de créatures colorées et polymorphes, toujours de bonne humeur ! Venez la rencontrer et participer à des ateliers samedi 16 et dimanche 17 juillet à l’occasion de Partir en Livre !

Pratique : visible à la Médiathèque-Galerie Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche le lundi de 10h à 12h, le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

