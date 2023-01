Jesse Malin Marseille 5e Arrondissement, 21 février 2023, Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement.

La réédition du premier album solo de Jesse Malin, The Fine Art Of Self Destruction (2002), sortira le 17 février 2023, dans une version réenregistrée et repensée sur le label « Wicked Cool Records » fondé par « Little Steven »Van Zandt, guitariste régulier d’un certain Bruce Springsteen…



Le talentueux auteur-compositeur interprète new-yorkais dépeint ainsi cet opus, enregistré en 6 jours avec Ryan Adams : « Il était question d’un état des lieux de ma vie personnelle, du divorce de mes parents à mes relations amoureuses foireuses, en passant par les groupes splittés, mes renvois de diverses écoles, les voitures fracassées. Le chaos. Il s’agissait surtout d’un voyage spirituel, dans un sens. Ce disque reste clairement l’un de mes préférés. » Pour fêter ce 20ème anniversaire Jesse sera en tournée européenne en mars 2023, s’arrêtera au Makeda le 21 pour une étape marseillaise et jouera intégralement ce premier album. Mais pas seulement…



Comme « The Big Apple », le conteur originaire du Queens est à multiples facettes. Sa discographie (riche de nombreux singles, EPs et albums) et ses pérégrinations musicales en témoignent. Pas de frontières de genres. Du punk à l’Americana, du rock alternatif au folk, du glam à la pop, de la mélancolie à la fougue, de la power pop à la douceur, de la douleur à la force d’être positif, de la jeunesse à la sagesse, aucune exploration ne semble lui avoir échappée. Même pas celles des incompris, des inadaptés, de fantômes aimés et d’une simple vie quotidienne.



Après Heart Attack, son premier groupe punk / hardcore, où il avait débuté à 12 ans comme frontman, on le retrouve dans The Finger, Hope, D Génération (4 albums au compteur de ce groupe glam punk dans lequel il était chanteur lead), PCP Highway, Bellvue, Jesse Malin & the St. Mark’s Social, Rodeo Queens. Il commença sa carrière solo en 2002.



Salué pour la qualité de ses concerts en « distanciel » pendant le « confinement », pour ses œuvres de bienfaisances associées, investi dans des clubs où viennent se produire de jeunes groupes, régulièrement acclamé par la critique, récompensé par plusieurs «Independent Music Awards», écrivant magnifiquement sa vision du monde, participant à animer l’antenne de la radio « Litte Steven’s Underground Garage » de Van Zandt, le troubadour de l’underground a collaboré avec Bruce Springsteen (« Broken Radio » sur « Glitter in the Gutter », album de 2007…nouvelle version « Broken Radio’ 22 » pour la réédition de l’album) , Billie Joe Armstrong (Green Day,) Ryan Adams, Alejandro Escovedo et bien d’autres musiciens. Lucinda Williams a produit son album « Sunset Kids » et y a co-écrit quelques titres. Joseph Arthur lui a consacré́ une chanson, intitulée « Mayor of the Lower East Side ». The Times dit : « Malin écrit des chansons saisissantes sur des airs de tueur et les chante avec une conviction effrayante. ».



L’artiste, fasciné par le concept du phénix renaissant de ses cendres, saura sans aucun doute faire revivre sur la scène son premier opus ET interprétera avec panache les plus emblématiques des titres de ses albums les plus récents, dont ceux du dernier « Sad and Beautiful World », sorti en 2021 comme tant d’autres de ses œuvres également sur « Wicked Cool Records ». Tout un programme !

