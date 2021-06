JESSE HARRIS INVITE GABI HARTMANN Le Baiser Salé, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 21h30 à 23h

Le samedi 3 juillet 2021

de 21h30 à 23h

Une rencontre à ne pas louper !

Jesse Harris voix/guitare, Gabi Hartmann voix/guitare, Christopher Thomas basse, Jeff Boudreaux batterie + Special Guest Robby Marshall clarinette

Auteur-compositeur-interprète, producteur et guitariste américain, Jessie Harris a travaillé avec Norah Jones, Melody Gardot, Madeleine Peyroux, Nikki Yanofsky, Lizz Wright… Depuis 2013, il collabore aussi avec John Zorn de manière régulière et a reçu un Grammy Award de la chanson de l’année pour « Don’t Know Why », interprété par Norah Jones.

De passage à Paris, il s’empare de la scène du Baiser Salé avec son ami Jeff Boudreaux et invite pour l’occasion, la chanteuse et guitariste Gabi Hartmann. Une voix folk et jazz nourrie par ses voyages et ses influences qui vont du jazz à la chanson en passant par la musique africaine et brésilienne. Une grande voix en devenir !

