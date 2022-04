Jesse FISCHER Quartet featuring Yacine BOULARES Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jesse FISCHER Quartet featuring Yacine BOULARES Sunset & Sunside, 28 avril 2022, Paris. Jesse Fischer est un pianiste, compositeur et producteur basé à Brooklyn.

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 avril 2022

de 20h00 à 22h00

payant Tarif réduit : 18 EUR Plein tarif : 28 EUR Connu pour sa touche chaleureuse et soul et l’accent mis sur la mélodie, le groove, la narration et l’émotion, sa voix unique combine des éléments de son propre héritage juif avec la musique de la diaspora africaine, le jazz, le hip-hop et les genres d’auteurs-compositeurs-interprètes. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4064/8283/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/4/artiste/4064/8283/ SUNSET-SUNSIDE

Jesse FISCHER Quartet featuring Yacine BOULARES

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris Departement Paris

Sunset & Sunside Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jesse FISCHER Quartet featuring Yacine BOULARES Sunset & Sunside 2022-04-28 was last modified: by Jesse FISCHER Quartet featuring Yacine BOULARES Sunset & Sunside Sunset & Sunside 28 avril 2022 Paris Sunset & Sunside Paris

Paris Paris