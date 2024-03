Jessé dans « Message personnel » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Jessé dans « Message personnel » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

On aurait pu dire honnêteté, transparence, vérité , mais à l'oreille ça piquait un peu. Alors on a choisi de seulement vous promettre une rencontre singulière avec un comédien sincère et drôle, qui n'hésite pas à retrousser ses manches et nous livrer son message personnel. 17 17 EUR.

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06 22:15:00

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lafontainedargent.com

