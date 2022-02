Jérusalem, premiers pas sur la lune Association Livres en Lutte, 19 mars 2022, Vitry-sur-Seine.

Association Livres en Lutte, le samedi 19 mars à 11:00

En mars 2021, dans le contexte de crise sanitaire, nous avons eu envie avec le Théâtre Jean Vilar de Vitry, de développer une petite forme, qui permettrait de jouer dans des espaces non dédiés au théâtre et d’ainsi garder le lien avec les publics et habitants de la ville. Le projet _**Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense**_ s’articule sur trois épisodes de 55 minutes portés par une comédienne et un oudiste. Chaque épisode est dédié à une ville; Beyrouth, Jérusalem puis Paris en mêlant récit et musique live, comme un concert documentaire. Le Théâtre Majâz dessine ainsi une cartographie sensible d’un aller retour entre l’Occident et l’Orient, une histoire de passions et de tragédies, des identités morcelées, des espoirs et des incroyables retournements de situation. Le premier épisode, _**Beyrouth ou bon réveil à vous**_!, créé en 2021 a joué une vingtaine de dates en hors-les-murs et tourne également aussi en salle (représentations à la Scène Nationale d’Aubusson et à Périgueux dans le cadre du Festival Ôrizons). L’histoire se situe à Beyrouth et débute un jour avant la guerre de 2006 avec Israël. La narratrice à l’aube de ses 20 ans, alors en voyage au pays de son père, doit se rendre à un concert de Fairuz, finalement annulé. C’est l’histoire d’un passage brutal à l’âge adulte, et de la transmission d’une histoire, familiale et politique, entre un père et sa fille. Le deuxième épisode, _**Jérusalem, premiers pas sur la lune**_ est la suite de l’histoire, une traversée de l’autre côté de la frontière. Quelques mois après la guerre, alors étudiante en école de théâtre, la narratrice rencontre et tombe amoureuse d’un israélien. Entre culpabilité et défiance, elle part pour la première fois voir le pays de l’autre côté. Celui-là même qui lui faisait la guerre un an auparavant. Création mars 2022. texte et interprétation **Lauren Houda Hussein** mise en scène **Ido Shaked** musique **Hussam Aliwat** Production Théâtre Majâz en coproduction avec le Théâtre Jean Vilar et avec le soutien du Théâtre des Quartiers d’Ivry CDN du Val-de-Marne

Entrée libre sur réservation

Lauren Houda Hussein et Ido Shaked – Théâtre MAJÂZ

Association Livres en Lutte 62 Av. Guy Môquet, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne



2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T11:30:00