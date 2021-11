Jerusalem In My Heart / Hyperculte Dijon, 6 novembre 2021, Dijon.

Jerusalem In My Heart / Hyperculte La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2021-11-06 – 2021-11-06 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or

EUR 5.5 15 Concert – Electro

Jerusalem In My Heart (CA)

Le duo Jerusalem In My Heart (JIMH), collaboration audiovisuelle de musiques arabes contemporaines réunissant le musicien et producteur Radwan Ghazi Moumneh et Erin Weisgerber qui rejoint visuellement le plateau, manipule et redonne un souffle poétique et coloré à des pellicules 16mm fanées. La musique de JIMH repose sur un métissage de chants mélismatiques arabes, de bouzouki et de traitements sonores résolument contemporains.

Hyperculte (CH)

Le duo, formé de la fine fleur de la scène rock expérimentale genevoise – Simone Aubert (Massicot, Tout Bleu) à la batterie, guitare et chant et Vincent Bertholet (Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp) à la contrebasse et chant -, poursuit sa cavalcade folle dans un monde en proie au chaos, pour mieux nous entraîner dans sa transe mêlant disco, pop, kraut, punk et post rock.

https://www.lavapeur.com/programme/jerusalem-my-heart-061121

Concert – Electro

Jerusalem In My Heart (CA)

Le duo Jerusalem In My Heart (JIMH), collaboration audiovisuelle de musiques arabes contemporaines réunissant le musicien et producteur Radwan Ghazi Moumneh et Erin Weisgerber qui rejoint visuellement le plateau, manipule et redonne un souffle poétique et coloré à des pellicules 16mm fanées. La musique de JIMH repose sur un métissage de chants mélismatiques arabes, de bouzouki et de traitements sonores résolument contemporains.

Hyperculte (CH)

Le duo, formé de la fine fleur de la scène rock expérimentale genevoise – Simone Aubert (Massicot, Tout Bleu) à la batterie, guitare et chant et Vincent Bertholet (Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp) à la contrebasse et chant -, poursuit sa cavalcade folle dans un monde en proie au chaos, pour mieux nous entraîner dans sa transe mêlant disco, pop, kraut, punk et post rock.

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

dernière mise à jour : 2021-11-02 par