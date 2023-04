Jeru the Damaja New Morning, 9 juin 2023, Paris.

Le vendredi 09 juin 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 25.30 EUR

Légende vivante du Hip-Hop New yorkais et membre fondateur des légendaires Gangstarr au côté de Guru, il développera une carrière solo dès 1994 avec l’album prémonitoire « The Sun Rises in the East ».

Jeru incarne à lui seul la quintessence du mouvement. Originaire de Brooklyn, le « partner in crime » de DJ Premier et son flow identifiable entre mille viendra mettre le feu pour une soirée aux sources du Hip-Hop.

Né à Brooklyn, Kendrick Davis AKA Jeru the Damaja est devenu l’une des personnalités les plus importantes du Hip-hop avec KRS-One. Sa première rencontre avec le Hip-hop remonte à 1978 il n’avait alors que 7 ans ! Lancé au début des années 90 par la clique Gangstarr, Jeru the Damaja, s’est vite fait remarquer par sa voix grave, son flow impeccable et ses textes positifs.

Après de prestigieuses collaborations (Guru, Dj premier), il enregistre son premier album, au titre prémonitoire, « The Sun Rises In The East » (94) (notez que la couverture de l’album montre l’une des tours du World Trade Center en feu et s’effondrant sur elle-même), suivent « The Wrath Of the Math » (96), « Heroz 4 Hire » (2000), « Divine Design » en 2006 puis en Octobre 2007 « Still Rising » . Jeru The Damaja a toujours eu une approche old school, pour lui le Hip-hop fait partie du quotidien, il critique sans retenue l’outrance de ce mouvement. Chez lui L’authenticité et la bonne parole priment et c’est pour cela qu’il est surnommé The Prophet.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

