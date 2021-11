Nantes 44 TOURS Loire-Atlantique, Nantes JERRY HORNY W/ SAME O & VON RIU 44 TOURS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

44 TOURS, le vendredi 26 novembre à 19:00

A l’occasion du Festival Culture Bar-Bars, 44 Tours invite Same O et Von Riu du label Jerry Horny pour retourner le bar à coups de bangers ghetto hautement addictifs. [https://www.facebook.com/SameOmusic](https://www.facebook.com/SameOmusic) [https://www.facebook.com/jerryhorny/](https://www.facebook.com/jerryhorny/) [https://www.facebook.com/events/s/bar-bars-jerry-horny-w-same-o-/631531634864422/](https://www.facebook.com/events/s/bar-bars-jerry-horny-w-same-o-/631531634864422/) dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars 44 TOURS 4 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T23:30:00

