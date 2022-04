Jerry BERGONZI Organ Trio Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Jerry BERGONZI Organ Trio Sunset & Sunside, 12 mai 2022, Paris. Bonne définition du jazz vivant. Le saxophoniste américain qui fait déplacer les autres saxophonistes…

Date et horaire exacts : Le vendredi 13 mai 2022

de 21h30 à 22h00

Le jeudi 12 mai 2022

de 20h30 à 22h00

payant Tarif réduit : 25 EUR Plein tarif : 35 EUR Jerry Bergonzi est un vrai technicien du saxophone et on regrette que sa notoriété ne soit pas suffisamment développée aux yeux du grand public et des médias avis aux amateurs… Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4062/8275/ http://www.facebook.com/sunset.sunsidebis https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4062/8275/ SUNSET-SUNSIDE

