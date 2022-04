JÉRÔME ROUGER : POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire

JÉRÔME ROUGER : POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE Lys-Haut-Layon, 29 avril 2022, Lys-Haut-Layon. JÉRÔME ROUGER : POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE VIHIERS Le Ciné’fil – Place Saint-Jean Lys-Haut-Layon

2022-04-29 – 2022-04-29 VIHIERS Le Ciné’fil – Place Saint-Jean

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire Jérôme Rouger offre ici un discours d’une drôlerie sans faille, un monument d’humour irrésistible !

Une programmation du Jardin de Verre.

***Billetterie auprès de l’Office de Tourisme du Choletais.*** Spectacle théâtral humoristique. info@jardindeverre.fr +33 2 41 65 13 58 http://www.jardindeverre.fr/ Jérôme Rouger offre ici un discours d’une drôlerie sans faille, un monument d’humour irrésistible !

Une programmation du Jardin de Verre.

***Billetterie auprès de l’Office de Tourisme du Choletais.*** VIHIERS Le Ciné’fil – Place Saint-Jean Lys-Haut-Layon

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Lys-Haut-Layon Adresse VIHIERS Le Ciné'fil - Place Saint-Jean Ville Lys-Haut-Layon lieuville VIHIERS Le Ciné'fil - Place Saint-Jean Lys-Haut-Layon Departement Maine-et-Loire

JÉRÔME ROUGER : POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE Lys-Haut-Layon 2022-04-29 was last modified: by JÉRÔME ROUGER : POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon 29 avril 2022 Lys-Haut-Layon maine-et-loire

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire