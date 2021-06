Jérôme Pinel Mairie de Colomiers, 19 juin 2021-19 juin 2021, Colomiers.

Jérôme Pinel

Mairie de Colomiers, le samedi 19 juin à 16:00

CONCERT JEROME PINEL Chanson française Samedi 24 avril à 16h Après avoir écumé pendant sept ans les scènes de France et d’ailleurs, avec le duo Strange Enquête , Jérôme Pinel met sa plume et sa voix au service de la chanson. Celui qui a remporté en 2019 la Coupe du Monde de Slam Poésie vient défendre aujourd’hui sur scène des chansons personnelles aux textes captivants. Jérôme Pinel a gardé un penchant certain pour les histoires racontées où rêves, exils, combats et amours se croisent et prennent vie. Sur scène, en formule acoustique, la voix chaude de Jérôme Pinel chante, murmure et tchatche pour un concert oscillant entre chanson française, soul et rock. Jérôme Pinel : Texte/Voix Raphaël Moraine : Guitare/Basse/ Batterie à pied/Choeurs Charlotte Couleau : Claviers/Chœurs Gratuité | en ligne et en direct sur www.pavillonblanc-colomiers.fr | à voir et à revoir sur notre chaîne Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. Pour permettre aux actions culturelles d’exister, des versions numériques en ligne des évènements ont été imaginées quand cela était possible. En fonction des directives de l’Etat, des actions pourront être basculées en présentiel et leurs jauges modifiées. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites www.ville-colomiers.fr et www.pavillonblanc-colomiers.fr pour retrouver les informations mises à jour régulièrement.

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T16:00:00 2021-06-19T16:45:00