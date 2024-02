Jérôme Pinel Le Bijou Toulouse, mercredi 28 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T21:30:00+01:00 – 2024-02-28T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-29T21:30:00+01:00 – 2024-02-29T22:30:00+01:00

Vous connaissez sûrement Jerôme comme slameur, mais saviez-vous qu’il chante aussi, et pas tout seul, c’est bien accompagné de trois musicien.ne.s que nous le retrouverons sur la scène du 123 avenue de Muret. Avec Marie Sigal au clavier et aux chœurs, Olivier Pelfigues à la Batterie et Julien Bouttard aux guitares !

Proche du Bijou depuis plusieurs années, nous attendions enfin de pouvoir le recevoir avec cette nouvelle proposition

Ses mots, précis et bien choisis n’attendaient qu’une mélodie pour nous caresser l’âme et le cœur, c’est chose faite et avec brio !

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-bijou.net/j%C3%A9r%C3%B4mepinel »}]

concert slam