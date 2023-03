Jérome Pinel + 1ère Partie LO BOLEGASON, 13 avril 2023, CASTRES.

Jérome Pinel + 1ère Partie LO BOLEGASON. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 20:00 (2023-04-13 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Après une dizaine d’années sur les routes avec le groupe Strange Enquête, le tarnais Jérôme Pinel, vainqueur de la coupe du monde de Slam Poésie 2019, est de retour avec “Un autre jour”, son premier album solo. Toujours aussi soignés et captivants, ses textes ciselés racontent des quotidiens extraordinaires dans un monde globalisé, là où rêves, exils, combats et amours se croisent et prennent vie. Du spoken word à la chanson en passant par le rap, l’ensemble donne une chanson française moderne qui assume ses influences et son plaisir d’être sur scène. La voix chaude de Jérôme Pinel chante, murmure et tchatche pour un résultat poétique planant ! Jérôme Pinel Jérôme Pinel

LO BOLEGASON CASTRES passage Claude Nougaro Tarn

