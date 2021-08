Paulmy Paulmy Indre-et-Loire, Paulmy Jérôme Pernoo en concert Paulmy Paulmy Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Paulmy Indre-et-Loire Paulmy 15 20 EUR Jérôme Pernoo, violoncelliste de talent, interprétera l’intégrale des suites de Bach en deux concerts. Réservation conseillée, jauge limitée.

Possibilité de se restaurer sur place sur réservation.

Au Château du Châtelier. Jérôme Pernoo, violoncelliste de talent, interprétera l'intégrale des suites de Bach en deux concerts. Réservation conseillée, jauge limitée.

Possibilité de se restaurer sur place sur réservation.

En collaboration avec " Les Vacances de Monsieur Haydn " de la Roche-Posay.

Possibilité de se restaurer sur place sur réservation.

lesamisduchatelier@gmail.com +33 6 99 01 62 62 http://www.lesamisduchatelier.jimdofree.com/

Possibilité de se restaurer sur place sur réservation.

Les Amis du Châtelier

