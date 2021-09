Jérôme NOETINGER – Concert-dégustation Bouxwiller, 9 septembre 2021, Bouxwiller.

Jérôme NOETINGER – Concert-dégustation 2021-09-09 20:00:00 – 2021-09-09

Bouxwiller Bas-Rhin

Créer des liens entre une pratique expérimentale de la musique et le vin dit naturel. Un vin vivant qui sort des sentiers battus, qui s’arrache du diktat de l’industrie pour aussi faire des expériences. Membre de l’association Ovnivins et grand amateur de vins naturels, Jerôme NOETINGER est aussi musicien, son instrument : un magnétophone à bande Revox B77.

Dans ses concerts-dégustations, il propose aux spectateurs de découvrir des vins d’Ardèche et d’autres régions, d’écouter, de déguster encore, de découvrir et d’échanger. Une démarche expérimentale et festive.

Tarif : 10€ (l’entrée comprend 4 verres de vin)

Dans ses concerts-dégustations, Jérôme Noetinger propose aux spectateurs de découvrir des vins d’Ardèche et d’autres régions, d’écouter, de déguster encore, de découvrir et d’échanger. Une démarche expérimentale et festive.

Créer des liens entre une pratique expérimentale de la musique et le vin dit naturel. Un vin vivant qui sort des sentiers battus, qui s’arrache du diktat de l’industrie pour aussi faire des expériences. Membre de l’association Ovnivins et grand amateur de vins naturels, Jerôme NOETINGER est aussi musicien, son instrument : un magnétophone à bande Revox B77.

Dans ses concerts-dégustations, il propose aux spectateurs de découvrir des vins d’Ardèche et d’autres régions, d’écouter, de déguster encore, de découvrir et d’échanger. Une démarche expérimentale et festive.

Tarif : 10€ (l’entrée comprend 4 verres de vin)

dernière mise à jour : 2021-08-28 par