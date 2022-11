Jerome Niel Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Jerome Niel Chalon-sur-Saône, 19 janvier 2023, Chalon-sur-Saône. Jerome Niel

1 Place Mathias Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias

2023-01-19 20:00:00 – 2023-01-19 22:00:00

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire EUR 39 39 C’est le spectacle de Jérôme Niel. http://bit.ly/3hAhDYD Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Ville Chalon-sur-Saône lieuville Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Jerome Niel Chalon-sur-Saône 2023-01-19 was last modified: by Jerome Niel Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 19 janvier 2023 1 Place Mathias Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire