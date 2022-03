Jérôme Mouriez “Double Trio”: Cyril Benhamou Trio / Jon & John Atelier Sevin Doering Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jérôme Mouriez “Double Trio”: Cyril Benhamou Trio / Jon & John Atelier Sevin Doering, 3 avril 2022, Marseille. Jérôme Mouriez “Double Trio”: Cyril Benhamou Trio / Jon & John

Atelier Sevin Doering, le dimanche 3 avril à 18:00

Jérôme Mouriez “Double Trio” (AT)Trait d’union concert **Jon & John** Jon Soucasse (piano) John Massa (saxophone) Jérôme Mouriez (batterie) **Cyril Benhamou Trio** Cyril Benhamou (piano) Denis Frangulian (contrebasse) Jérôme Mouriez (batterie) Autour du batteur Jérôme Mouriez se réuniront, se mixeront, se parleront deux trios dans lesquels Jérôme œuvre habituellement : Jon & John avec Jon Soucasse (piano) et John Massa (Saxophone) et le trio de Cyril Benhamou (piano) avec Denis Frangulian à la batterie. Pas un concert après l’autre : deux pianos seront sur scène et les trios joueront alternativement, se laissant le droit d’intervenir quand la musique ouvrira des portes, ce qu’elle fait toujours. Dimanche 03 Avril – 18h00 Ouverture des portes à 17h00 Atelier Sevin – Doering 5 rue du chantier 13 007 Marseille Réservation par SMS au 06 09 53 40 41

15€

♫JAZZ♫ Atelier Sevin Doering 18, rue Neuve sainte Catherine, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T18:00:00 2022-04-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Atelier Sevin Doering Adresse 18, rue Neuve sainte Catherine, 13007 Marseille Ville Marseille lieuville Atelier Sevin Doering Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Atelier Sevin Doering Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Jérôme Mouriez “Double Trio”: Cyril Benhamou Trio / Jon & John Atelier Sevin Doering 2022-04-03 was last modified: by Jérôme Mouriez “Double Trio”: Cyril Benhamou Trio / Jon & John Atelier Sevin Doering Atelier Sevin Doering 3 avril 2022 Atelier Sevin Doering Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône