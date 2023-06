Jérôme Mesnager « Le corps blanc a 40 ans ! » Galerie Brugier-Rigail Paris, 3 juin 2023, Paris.

Du samedi 03 juin 2023 au samedi 08 juillet 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

La Galerie Brugier-Rigail célèbre Jérôme Mesnager et le 40ème anniversaire de son célèbre personnage, avec une nouvelle exposition personnelle, du samedi 3 juin au samedi 8 juillet.

Pionnier de l’art urbain français comme Miss Tic ou Speedy Graphito, Jérôme Mesnager célèbre cette année les quarante années d’existence de son « corps blanc ». Pendant ces quelques dizaines d’années, il a recouvert les murs de nos villes ainsi que de nombreuses toiles. Le « corps blanc » a évolué et grandi avec nous. Cette rétrospective rend hommage à cette icône du street-art.

Après une formation dans l’artisanat, en ébénisterie, et des cours de bande dessinée, Jérôme Mesnager s’est petit à petit dirigé vers la rue :

« Je me suis dit : je serai libre de tout circuit marchand, dans la rue, on peut faire de l’art pour les gens de notre époque, pour tous les passants, des plus favorisés aux plus démunis ! ». Jérôme Mesnager

C’est en 1983 qu’il créé l’iconique corps blanc, silhouette aisément reconnaissable, qui illumine maintenant les murs des villes de nombreux pays et même la Grande Muraille de Chine.

Jérôme Mesnager met en scène son personnage phare, « symbole de lumière, de force et de paix » dansant en ronde, enlaçant une autre figure, sautant, courant ou même combattant des créatures mythologiques. Mais en plus de peindre les murs, il s’évertue à varier les supports : pancartes, boîtes en métal, portes… Il réalise même parfois des performances. Ses oeuvres, poétiques et apaisantes, ont pour but de répandre le bonheur et de le partager avec celui qui aura la chance d’apercevoir, au détour d’une rue, la course de l’homme blanc.

À l’occasion de cette exposition, Jérôme Mesnager présentera également la jeune pochoiriste Adey avec qui il a réalisé des oeuvres à quatre mains.

Biographie

Né à Colmar en 1961, Jérôme Mesnager entre à l’école Boulle en 1974 où il se voit dispenser une formation d’ébéniste. Il suit, en 1979, les cours de bande dessinée d’Yves Got et Georges Pichard, professeur de l’École des Arts appliqués.

Co-fondateur en 1982 du groupe de jeunes artistes Zig-Zag qui investit la jungle des villes, illuminant de leurs graffitis les rues et redonnant un souffle de vie aux zones abandonnées.

C’est en 1983, sur le mur de la Petite Ceinture, que nait son « Homme blanc », « symbole de lumière, de force et de paix », qu’il va par la suite reproduire aux quatre coins du monde, des murs de Paris à la grande muraille de Chine.

Jérôme Mesnager quitte la ville de son enfance en 1990 pour investir le XXe arrondissement de Paris. En 1992, il commence à varier les supports et travaille en duo avec Miss Tic, Blek le Rat ou Jef Aérosol ainsi que dans le mouvement de la Figuration Libre. S’en suivent, à partir de 1998, des voyages en Afrique et aux États-Unis, en Inde, en Grèce ou en Guyane.

De salon de street art en intervention monumentale, d’expositions collectives en partenariats (notamment avec Artiste-Ouvrier), Jérôme Mesnager exporte son art partout, disséminant ses hommes blancs, graciles et poétiques, aux quatre coins du globe.

À Paris comme à Séoul, Jérôme Mesnager est représenté par la Galerie Brugier-Rigail.

Galerie Brugier-Rigail

Dans le paysage des galeries parisiennes, la galerie Brugier-Rigail dessine, depuis ses débuts, une direction artistique unique. Devenue un acteur majeur de l’art contemporain et urbain, la galerie créée en 2001 par Éric Brugier et Laurent Rigail est à l’image de ses fondateurs, deux passionnés d’art et collectionneurs. Basée sur une notion d’art transgénérationnel, la ligne de la galerie s’étend des oeuvres pionnières de l’art urbain des années 80 avec Miss Tic, Speedy Graphito, Jérôme Mesnager, Robert Combas ou Guy Denning, aux artistes internationaux tels que JonOne, Shepard Fairey ou John Matos Crash.

Ils n’ont de cesse de s’imprégner des nouveaux courants pour découvrir les talents de demain tels que Levalet, Nasty, MadC, L’Atlas, Monkeybird ou encore M. Chat.… Ils prennent plaisir au quotidien à accompagner tous leurs artistes dans leurs développements et s’impliquent dans le conseil auprès de collectionneurs d’envergure offrant une réelle expertise du marché de l’art avec expérience, transparence et éthique.

Galerie Brugier-Rigail 40 rue Volta 75003 Paris

Contact : https://www.galerie-brugier-rigail.com

Jérôme Mesnager – Le corps blanc à 40 ans !