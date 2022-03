Jérome Mathevon Quartet + Christophe Leloil Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 9 avril 2022, La Ciotat.

Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le samedi 9 avril à 21:30

OPENING THE TRUNK – Jérôme Mathevon Quartet feat. Christophe Leloil Pianiste de la nouvelle génération du Jazz marseillais, Jérôme Mathevon a réuni un quartet initié par la complicité qu’il partage avec trois musiciens de talent: Clément Rioland (Saxophones), Quentin Bourg-Drevet (Contrebasse) et David Carniel (Batterie). Naviguant entre compositions et musique improvisée, leur musique s’articule comme une longue suite où couleurs impressionnistes côtoient des embardées libertaires et des accents Rock. Après avoir sorti leur premier album “Opening the Trunk” inspiré par un poème de Jim Morrison, ils continuent leur exploration en invitant l’éminent trompettiste Christophe Leloil aux deux derniers projets captivants, Les Quatre Vents et OpenmindeD. Jérôme Mathevon est pianiste et compositeur, diplômé du CNR de Marseille. Après avoir étudié le répertoire classique avec Chantal Cuvillier, il se forme au Jazz avec Gérard Sumian avant d’intégrer la classe de Jazz du CNR de Marseille. Il initie son propre quartet avec lequel il sort un album de compositions personnelles, “Opening the Trunk, en Janvier 2021 et réalise un album solo de musique improvisée “Lunaires Machins” en avril 2021. Membre actif de la scène Jazz et Free marseillaise, il est co-leader du groupe ARRoYo et instigateur du collectif BRUH.!. Egalement auteur de poésies et influencé par le Rock, il poursuit son exploration musicale en multipliant les rencontres artistiques, notamment en jouant dans la pièce de théâtre “Une irritation” mise en scène par Henri Fernandez. Entrée 10€ – 8€ pour les adhérents. Ouverture des portes à 20h30 Places limitées – Pas de réservation Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

10€ / 8€ pour les adhérents.

Club Convergences 1,Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhone



2022-04-09T21:30:00 2022-04-09T23:59:00