Pianiste de la nouvelle génération du jazz marseillais, Jérôme Mathevon, particulièrement intéressé par la composition, continue de développer son univers personnel au gré des rencontres et des découvertes musicales. Avec son complice Clément Rioland (saxophones), il partage plusieurs influences communes, notamment les accents libertaires du Free, leur musique s’appuie sur un canevas de compositions où couleurs impressionnistes et embardées telluriques s’entremêlent. Jérôme débute l’apprentissage du piano à l’âge de 6 ans et travaille le répertoire classique jusqu’à sa majorité avec Chantal Cuvillier. Après une longue interruption musicale, il découvre le jazz à travers Bill Evans qui l’amène à étudier l’harmonie avec Gérard Sumian. Il intègre en 2015 la classe de Jazz du CNR de Marseille où il obtient son D.E.M en 2018 sous la houlette de Jean-Luc Lafuente et Romain Morello. Il participe comme sideman à différents projets notamment ceux d’Olivier Pinto, Jean-Charles Parisi, Gérard Sumian, David Carniel ou encore Michele Tino. Concert à l’intérieur pendant l’apéro : boissons et petite restauration sur place. Entrée libre dans la limite des places disponibles, consommation obligatoire non majorée.

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:30:00 2021-07-15T21:00:00