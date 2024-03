Jérome Jouannic & Les Papas Gombos | 20 mars 2024 – Scènes du Monde au Canal #2 la Scène du Canal – Espace Jemmapes Paris, mercredi 20 mars 2024.

Dans le cadre des musiques du monde au canal, laissez-vous emporter par Jérome Jouannic & Las Papas Gombos !

Batteur, compositeur et multi-instrumentiste val d’oisien amoureux des musiques africaines, Jérome Jouannic joue aux côtés de grands artistes africains depuis près de 20 ans.

Il est à l’origine de groupes de renommée internationale qui lui permettent de se produire sur les scènes du monde entier qu’il partage avec de grands noms tels qu’Alpha Blondy, Manu Dibango, Tiken Jah Fakoly, Ballaké Sissoko & Vincent Ségal ou encore Rokia Traoré.

Il a composé un album de musique africaine selon sa vision de cette musique et s’est entouré de grands artistes africains pour enregistrer son premier album en tant que leader. A découvrir et soutenir ! Dans cet album, Jérome ne parle pas de l’Afrique, mais plutôt « son » Afrique, celle qu’il aime et dont il ne pourrait se séparer. C’est le récit de vécus, un retour sur ses séjours sur ce continent et notamment au Burkina Faso qu’il affectionne particulièrement. L’artiste rend hommage à ces gens qui ont pris une place très importante dans sa vie.

Les Papas Gombos c’est une histoire entre la France et le Burkina, entre Paris et Ouagadougou. Une histoire de vécus et de rencontres comme seule la musique peut en raconter. Les origines diffèrent, les parcours sont multiples mais les destins se croisent inévitablement. Ce qui est sûr c’est que tous les musiciens qui l’entourent dans ce projet ne sont pas là par hasard !

Tout d’abord humainement, se sont tous des amis devenus une deuxième famille pour le batteur. Il a eu l’occasion de jouer avec chacun d’entre eux lors de concerts et tournées mais c’est la première fois que tous ces génies de la musique se retrouvent réunis sur un même projet. C’était donc une évidence, une nécessité, de faire appel à eux.

Mais au-delà de cette fraternité, c’est l’amour de jouer ensemble et de créer qui a réuni ces musiciens dans cette aventure. Musicalement, se sont les seuls musiciens qui étaient à la fois capables de s’adapter aux « délires » musicaux de Jérome et qui avaient suffisamment l’esprit ouvert pour accepter de sortir de leur zone de confort, de casser leurs propres codes.

Dans cet album, on retrouve des instruments traditionnels mais Jérome les a fait sortir de leur jeux « traditionnels » et c’est aussi cela qui fait l’intérêt et l’originalité de « Ko Zom Silaga ». Sa musique est porteuse d’émotions et de souvenirs et répand sa chaleur partout où elle passe. Fermez les yeux et ouvrez grand vos oreilles, vous faites déjà partie de l’histoire !

Distribution

Jérome Jouannic – batteur, compositeur et multi-instrumentiste

Dramane Dembélé – flûte peule, ngoni, choeurs

Losso Keita – chant

Abdoulaye Dembélé – balafon, choeurs

Moussa Koita – guitare, choeurs

Seydou Koueta – kora

Isaac Tafari – basse

Présenté par Badala Music

Une programmation musiques du monde à la Scène du Canal organisée par le Collectif MDM IdF et l’association CRL10

la Scène du Canal – Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes, 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Île-de-France

Afrique de l’Ouest musique mandingue

