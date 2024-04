Jérôme Grivel SOMA Marseille 6e Arrondissement, vendredi 29 mars 2024.

Artiste français né en 1985 à Mulhouse, Jérôme Grivel déploie une œuvre pluridisciplinaire questionnant les relations entre espaces, expériences et limites ainsi que les relations sociales, politiques et psychologiques qu’ils entraînent.



Diplômé́ de l’ENSA Villa Arson (Nice), il expose, performe et est accueilli en résidence en France et à l’étranger. Il a été nommé à différents prix (Bourse Révélation Emerige en 2017, Prix Sciences Po en 2019, Prix de dessin Pierre David Weil en 2021…).



Depuis 2014, il collabore activement avec le chorégraphe Michaël Allibert avec qui il coécrit trois pièces chorégraphiques et plastiques. En 2016, À Nice, ils créent Résidence Croisée, résidence de recherche et de rencontre entre plasticiens.nes et chorégraphes. En 2021, ils publient Carnet .

SOMA 55 cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

