Jérôme et Marie acceptent la carte bleue (ou Marchands de tapirs) Dijon, 18 novembre 2021, Dijon.

Jérôme et Marie acceptent la carte bleue (ou Marchands de tapirs) A.B.C. Dijon 4 Passage Darcy Dijon

2021-11-18 20:00:00 – 2021-11-18 21:10:00 A.B.C. Dijon 4 Passage Darcy

Dijon Côte-d’Or

Marie et Jérôme jouent chez les gens, dans leur appartement parce que « les particuliers sont moins exigeants que les directeurs de théâtre. C’est logique. Il faut raison garder, un salon, ça reste un salon. »

Mais que jouent-ils exactement ? Une pièce de théâtre ? Pas vraiment. Ils vendent des produits aux effets prétendument miraculeux : un pantalon qui rend irrésistible, une casquette qui rend intelligent, une blouse qui rend bricoleur… et lorsque les hôtes se lassent d’être pris pour des gogos, notre couple se lance dans un récit improbable où le roi des tapirs se transforme en roi des tapis avant de se mésallier avec un paillasson.

Alors qui sont, au juste, les acteurs que vous accueillez, dont l’un ressemble à une saucisse et l’autre est incapable d’apprendre un texte correctement ? Des désespérés prêts à tout pour jouer ? Des escrocs qui lorgnent sur votre portefeuille ? Des magiciens, des fous ? Comment démêler le vrai du faux ?

Sur un texte de Gabor Rassov, Florence et Philippe Nicolle, complices et drôles, acceptent la carte bleue tout en se donnant la réplique.

dernière mise à jour : 2021-11-15 par