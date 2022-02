Jérôme Commandeur – Toujours en douceur Bayonne, 12 avril 2022, Bayonne.

Jérôme Commandeur – Toujours en douceur Salle Lauga Avenue Paul Pras Bayonne

2022-04-12 – 2022-04-12 Salle Lauga Avenue Paul Pras

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne

« Le nec plus ultra de l’humour français » (Vanity Fair)

Jérôme Commandeur fait son dernier tour de piste… Tel Achille Zavatta à son ultime lever de rideau, il remise bientôt ses tartes à la crème et ses seaux d’eau. Mais avant, ce vieux chameau de Jérôme a encore quelques biscuits sous le pied. Prenez vos places ne serait-ce que pour pouvoir dire dans vingt ans : « Moi aussi, j’y étais ! ».

« Un one man show d’une extrême drôlerie » (Télérama – TTT), « Jérôme Commandeur allie humour cash et bienveillant » (JDD), « Un spectacle original caustique et vif qui déclenche des fous rires salvateurs » (Le Figaro Magazine).

Auteur : Jérôme Commandeur – Mise en scène : Jérôme Commandeur, Xavier Maingon

Production : Little Bros. Productions et Les Productions Fort Sympathiques

+33 5 59 46 09 00

© ville de Bayonne

