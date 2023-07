JEROME CASTEL LA MANUFACTURE CHANSON Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif Préférentiel : 13 EUR

Tarif Enfant -12 ans : 3 EUR

Tarif Plein : 16 EUR

Tarif Réduit : 11 EUR

JEROME CASTEL + LEVER DE RIDEAU : BENONI

JEROME CASTEL

Des chansons soniques trempées dans la langue d’ici et l’électricité, entre Dominique A et Thurston Moore. Une écriture léchée, sans effets, chantée, parfois parlée mais jamais criée, une musique intense et belle, entre mur du son et paysages atmosphériques, portées par l’élégance du trio Basse/batterie/guitare électrique. Son dernier album «Doggerland» est sorti en mars 2023.

Jérome castel: chant, guitare électrique

Nicolas Puaux: basse, claviers , choeur

Benoit Prisset; batterie, choeur

https://www.facebook.com/JeromeCastelchanson

Crédit photo : Guillaume blanchon.

*****

LEVER DE RIDEAU : BENONI

Benoni est un jeune artiste montant de la scène musique urbaine. Son art est marqué par son authenticité et une vraie sensibilité que l’on retrouve sur scène. L’influence musicale de Benoni tourne essentiellement autour de la musique latine et d’artistes français tels que Lomepal, Gims ou encore Dinos.

www.instagram.com/elouanbenoni

LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/JeromeCastelchanson https://www.instagram.com/elouanbenoni/?hl=fr https://www.instagram.com/elouanbenoni/?hl=fr https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/18-10-2023-20-30-jerome-castel-lever-de-rideau-benoni

Guillaume blanchon. JEROME CASTEL