Jérôme Bel : Isadora Duncan – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 16 mars 2022, Rezé.

2022-03-16

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 21 € / 15 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Danse. Pour son nouveau portrait dansé, Jérôme Bel évoque la danseuse américaine Isadora Duncan (1877-1927), à la fois figure romanesque et tragique, personnalité farouchement moderne et chorégraphe visionnaire qui inventa son propre langage, décisif dans l’histoire de son art.Au sein de l’œuvre foisonnante qu’il développe depuis 25 ans, le chorégraphe français Jérôme Bel propose une série de portraits de danseurs, inaugurée en 2004 avec Véronique Doisneau, de l’Opéra national de Paris, et poursuivie avec Pichet Klunchun puis Cédric Andrieux. Pour la première fois, Jérôme Bel consacre un portrait à une danseuse disparue, Isadora Duncan, en s’inspirant de l’autobiographie de la chorégraphe américaine, publiée en 1927 juste après sa mort accidentelle à Nice. Au-delà du récit d’une vie romanesque marquée par la tragédie, Jérôme Bel dresse le portrait d’une chorégraphe visionnaire, dont la liberté d’expression et l’approche spontanée et naturelle posèrent les bases de la danse moderne. Mêlant moments parlés et solos dansés, le spectacle réunit le pianiste Melaine Dalibert et la spécialiste d’Isadora Duncan et historienne de la danse Elisabeth Schwartz. Durée : 1h Pour des raisons écologiques, aucun déplacement n’est effectué en avion pour les tournées de cette pièce. Une version est créée à New York, par téléconférence, avec la danseuse Catherine Gallant.

Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/