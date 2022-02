Jericó de Catalina Mesa La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Jericó de Catalina Mesa La Médiathèque, 5 mars 2022, Orléans. Jericó de Catalina Mesa

La Médiathèque, le samedi 5 mars à 15:00

À Jericó, petit village de Colombie, des femmes d’âges et de conditions sociales différentes évoquent les joies et les peines de leur existence. Participez au Prix du public des Yeux doc du 5 mars au 3 avril. Découvrez 4 documentaires et votez pour votre film préféré. Les yeux doc, une ressource en ligne à découvrir sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/numerique/cinema-documentaire). En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Projections Docs en docs : Prix du public Les Yeux doc La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans Departement Loiret

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Jericó de Catalina Mesa La Médiathèque 2022-03-05 was last modified: by Jericó de Catalina Mesa La Médiathèque La Médiathèque 5 mars 2022 La Médiathèque Orléans orléans

Orléans Loiret