Jeremy PELT, Wayne ESCOFFERY et cie Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jeremy PELT, Wayne ESCOFFERY et cie Sunset & Sunside, 12 juillet 2022, Paris. Le mercredi 13 juillet 2022

de 21h00 à 23h00

Le mardi 12 juillet 2022

de 21h00 à 23h00

. payant Plein tarif : 35 EUR Tarif réduit : 25 EUR

La « Black Culture » à travers le jazz, dans tout ce qu’elle a de plus positif et rayonnant ! Black Art Jazz Collective a fait ses débuts en 2013 au Jazz at Lincoln Center. Le sextet Etats-Unien se consacre à la célébration d’icônes culturelles et politiques afro-américaines, ainsi qu’à la préservation de l’importance historique des Afro-Américains dans le jazz. Ce collectif cofondé par les musiciens Wayne Escoffery et Jeremy Pelt célèbre la « Black Culture » à travers le jazz, dans tout ce qu’elle a de plus positif et rayonnant ! Un must. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/7/artiste/3022/8351/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/7/artiste/3022/8351/

Jeremy PELT, Wayne ESCOFFERY, James BURTON, Victor GOULD, Jasen WEAVER & Mark WHITFIELD Jr.

