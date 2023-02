JEREMY PELT QUINTET SUNSET, 22 avril 2023, PARIS.

JEREMY PELT QUINTET SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:00 (2023-04-21 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Cela fait déjà quelque temps que l’on entend parler dans la « Big Apple » de la nouvelle star de la trompette : Jeremy Pelt. Depuis la Berklee, il a joué avec Jimmy Heath, Greg Osby, Gerald Cleaver, Ravi Coltrane… On le compare aisément à Miles ou Freddie. Collectionneur des gigs les plus prestigieux : Art Blakey, Horace Silver, Roy Haynes, Dizzy Gillespie, Mc Coy Tyner, Wynton Marsalis, Kenny Barron, Freddie Hubbard, Nat Adderley… C’est avec ce dernier qu’il acquiert une vraie reconnaissance fidèle à son maitre Cannonball Adderley. Néo bopper accompli, fougue controlée, tempos rapides, sonorité rapeuse et swing convaincant sont ses meilleurs arguments. Retour sur le lieu où il a enregistré live ce nouvel album.

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

