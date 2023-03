Jéremy Pelt LA GRANDE POSTE, 18 avril 2023, BORDEAUX.

Jéremy Pelt LA GRANDE POSTE. Un spectacle à la date du 2023-04-18 à 20:00 (2023-04-18 au ). Tarif : 36.1 à 36.1 euros.

Jeremy Pelt est devenu l’un des trompettistes les plus en vue du monde du jazz. Nouant très tôt un lien avec le Mingus Big Band, au fil de sa carrière, Pelt s’est appuyé sur ces relations et sur bien d’autres pour aboutir à des collaborations avec certains des plus grands maîtres du genre. Ces projets comprennent des performances et des enregistrements avec Cliff Barbaro, Keter Betts, Bobby « Blue » Bland, Ravi Coltrane, Frank Foster, Winard Harper, Jimmy Heath, Vincent Herring, John Hicks, Charli Persip, Ralph Peterson, Lonnie Plaxico, Bobby Short, Cedar Walton, Frank Wess, Nancy Wilson et The Skatalites, pour n’en nommer que quelques uns. Pelt joue fréquemment aux côtés d’ensembles remarquables tels que le Big band de Roy Hargrove, l’orchestre The Village Vanguard et le Big Band Duke Ellington. Il est également membre du Lewis Nash Septet et du Cannonball Adderley Legacy Band mettant en vedette Louis Hayes. En tant que leader, Pelt a enregistré dix albums et a fait des tournées internationales avec ses divers ensembles, participant à de nombreux festivals de jazz et lieux de concerts. Les enregistrements et les performances de Pelt lui ont valu des éloges de la part des critiques , aux niveaux national et international. Il a été présenté dans le Wall Street Journal par le légendaire écrivain et producteur de jazz Nat Hentoff et a été élu étoile montante à la trompette cinq années de suite par le magazine Downbeat et la Jazz Journalist Association. Pelt est actuellement en tournée aux États-Unis et en Europe pour appuyer son dernier album Soundtrack. Jeremy Pelt Jeremy Pelt

LA GRANDE POSTE BORDEAUX 7 rue du Palais Gallien 33000

