Jérémy Nadeau – Beaucoup Trop (Tournée) LA NOUVELLE COMEDIE NICE Catégories d’Évènement: 6000

Nice

Jérémy Nadeau – Beaucoup Trop (Tournée) LA NOUVELLE COMEDIE, 20 mai 2023, NICE. Jérémy Nadeau – Beaucoup Trop (Tournée) LA NOUVELLE COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 21:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. Jeremy a beaucoup trop de choses à vous raconter. Sa bataille constante entre son coeur et son cerveau pour devenir une meilleure personne, sa vision du courage, la place prédominante du smartphone et des réseaux sociaux dans sa génération, mais aussi le fait que sa mère pense qu’il prend de la coke, que son père n’a jamais mis de slip, qu’il a failli se battre avec une grand-mère dans le métro… Bref, beaucoup trop de choses qui nécessitent que vous veniez absolument le voir sur scène dans ce spectacle déjà incontournable alliant blagues hilarantes et présence scénique inimitable, qui raconte son histoire, mais aussi un peu la votre (J’en fais trop? Dites moi si j’en fais trop). Auteur : Jeremy Nadeau Artiste : Jeremy Nadeau Metteur en scène : Kaza JEREMY NADEAU Votre billet est ici LA NOUVELLE COMEDIE NICE 9 rue Cronstadt 6000 Jeremy a beaucoup trop de choses à vous raconter. Sa bataille constante entre son coeur et son cerveau pour devenir une meilleure personne, sa vision du courage, la place prédominante du smartphone et des réseaux sociaux dans sa génération, mais aussi le fait que sa mère pense qu’il prend de la coke, que son père n’a jamais mis de slip, qu’il a failli se battre avec une grand-mère dans le métro… Bref, beaucoup trop de choses qui nécessitent que vous veniez absolument le voir sur scène dans ce spectacle déjà incontournable alliant blagues hilarantes et présence scénique inimitable, qui raconte son histoire, mais aussi un peu la votre (J’en fais trop? Dites moi si j’en fais trop). Auteur : Jeremy Nadeau Artiste : Jeremy Nadeau Metteur en scène : Kaza .33.0 EUR33.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 6000, Nice Autres Lieu LA NOUVELLE COMEDIE Adresse 9 rue Cronstadt Ville NICE Departement 6000 Lieu Ville LA NOUVELLE COMEDIE NICE

LA NOUVELLE COMEDIE NICE 6000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Jérémy Nadeau – Beaucoup Trop (Tournée) LA NOUVELLE COMEDIE 2023-05-20 was last modified: by Jérémy Nadeau – Beaucoup Trop (Tournée) LA NOUVELLE COMEDIE LA NOUVELLE COMEDIE 20 mai 2023 LA NOUVELLE COMEDIE NICE

NICE 6000