Jérémy Frerot en concert au Palais idéal

2022-06-24 – 2022-06-24 EUR 30 Pour Jérémy Frerot, la musique est un art qu’on partage. On l’entend dès les premières notes, ses nouveaux titres sont taillés pour la scène : « Je me sens bien dans cet album, je vais le vivre à fond en live ». dernière mise à jour : 2022-05-03 par

