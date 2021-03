PLAISIR Espace Coluche Plaisir Jérémy Ferrari Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

Après la religion et la guerre… la santé ! Un spectacle choc sur la santé dans lequel il parle de ses problèmes personnels et des maladies invisibles qu’il a appris à dompter. Il n’a pas hésité à s’inspirer de ses propres expériences personnelles et ses problèmes de santé dont sa tentative de suicide : « La scène est réelle, elle s’est passée dans un hôtel à Aix-en-Provence » explique-t-il, avant de donner plus de détails : « J’étais très, très haut. Si je sautais, c’était fini. Mon meilleur ami est venu au moment où j’étais sur le rebord. Je lui ai dit : “Je vois les arbres comme des excroissances de la mort sorties du sol”. Quand tu dis ça, ce n’est pas la grande forme, t’es pas parti pour te faire une soirée devant Dirty Dancing. Avec Jeremy Ferrari En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 25,00€

HUMOUR Durée : 2h

