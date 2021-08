Jérémy Ferrari – Anesthésie générale Palais des Congrès Atlantia, 7 novembre 2021, La baule.

_La Compagnie du Café-Théâtre, en accord avec Dark Smile Productions présente : _ ### **Jérémy Ferrari – Anesthésie générale** Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA ! Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus attendu de 2020. Durée :** environ 1h30** Texte : **Jérémy Ferrari ** Mise en scène : **Jérémy Ferrari** Collaboration artistique : **Mickaël Dion** Déconseillé aux moins de 12 ans **PLACEMENT LIBRE ASSIS (emplacement non numéroté)** Copygright photo : Laura Gilli **[Réservez vite vos places : BILLETTERIE ](https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=741&lng=1)** **INFORMATIONS IMPORTANTES Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date. Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur. Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :** * Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation * Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition * Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium * Sens de circulation et parcours de visite fléché * Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

