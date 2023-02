Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale L’AXONE MONTBELIARD Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale L’AXONE, 9 février 2023, MONTBELIARD. Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale L’AXONE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2024-03-10 20:00. Tarif : 38.0 à 42.0 euros. Nuits d’Artistes (L.17584) en accord avec Dark Smile Productions présente : ce spectacle. Anesthésie Générale Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA ! Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus attendu de 2020. – Durée : environ 1h30 Texte : Jérémy Ferrari Mise en scène : Jérémy Ferrari Collaboration artistique : Mickaël Dion Jérémy Ferrari EUR38.0 38.0 euros Votre billet est ici L’AXONE MONTBELIARD RUE CMDT PIERRE ROSSEL Doubs Nuits d’Artistes (L.17584) en accord avec Dark Smile Productions présente : ce spectacle. Anesthésie Générale

