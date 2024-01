JEREMY FERRARI – ANESTHESIE GENERALE – EN DIRECT AU CINEMA la lutz Peyrehorade, dimanche 10 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-10 17:00

Fin : 2024-03-10 20:30

https://www.ticketingcine.fr/?nc=1086&idMS=FRHK2HF&ps=EMS1086

Anesthésie Générale : le spectacle événement de Jérémy Ferrari !

Près de 3 heures de show avec des surprises inédites dans une ambiance totalement survoltée.

Après la religion et la guerre, l’humoriste aux allures de rockstar, s’attaque à la santé : une thématique explosive !

L’ultime représentation de sa tournée triomphale est retransmise EN DIRECT AU CINÉMA depuis l’Accor Arena (Paris Bercy).

Dernière chance de (re)découvrir ce spectacle grandiose et percutant

la lutz 146 place Aristide Briand 40300 peyrehorade Peyrehorade 40300 Landes