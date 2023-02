Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS CHASSENEUIL DU POITOU Catégories d’Évènement: 86360

Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS, 9 février 2023, CHASSENEUIL DU POITOU. Un spectacle à la date du 2023-03-04 (2023-02-09 au ) 20:00. Tarif : 37.0 à 41.0 euros. Nuits d'Artistes (L.17584) en accord avec Dark Smile Productions présente : ce spectacle. Anesthésie Générale Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s'attaque à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l'humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine, spectacle de l'année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA ! Le phénomène de l'humour revient avec le one man show le plus attendu de 2020. – Durée : environ 1h30 Texte : Jérémy Ferrari Mise en scène : Jérémy Ferrari Collaboration artistique : Mickaël Dion FUTUROSCOPE ARENA DE POITIERS CHASSENEUIL DU POITIERS Avenue René Monory 86360

Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA ! Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus attendu de 2020. –

Durée : environ 1h30

Texte : Jérémy Ferrari

Mise en scène : Jérémy Ferrari

Collaboration artistique : Mickaël Dion . EUR37.0 37.0 euros Votre billet est ici

