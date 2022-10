Jérémy Ferrari Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Jérémy Ferrari Aix-en-Provence, 11 novembre 2022, Aix-en-Provence. Jérémy Ferrari

1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux

2022-11-11 – 2022-11-11

Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR 30 43 Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA !



Le phénomène de l’humour revient avec le one-man show le plus attendu de 2020. Anesthésie Générale, le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari à l’Arena du Pays d’Aix Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Arena du Pays d'Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Ville Aix-en-Provence lieuville Arena du Pays d'Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Jérémy Ferrari Aix-en-Provence 2022-11-11 was last modified: by Jérémy Ferrari Aix-en-Provence Aix-en-Provence 11 novembre 2022 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Arena du Pays d'Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne aix en provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne